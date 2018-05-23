Экологи просят сообщать про раненых животных в месте пожаров

Специалисты рекомендуют не контактировать с животными, особенно, если это детёныши.
Экологи просят сообщать о травмированных и раненых животных, которые пострадали в местах пожаров.
Некоторые животные всегда защищают свою малышню, поэтому могут нанести физический вред человеку. Мало того, запрещено забирать животных из их среды обитания, это может грозить административной ответственностью. В случае обнаружения травмированных и ослабленных животных стоит сообщить информацию о находке местным специалистам. Экологи прибудут на место происшествия, произведут осмотр пострадавшего животного и примут меры для его спасения.