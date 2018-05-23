Экологи просят сообщать про раненых животных в месте пожаров

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Специалисты рекомендуют не контактировать с животными, особенно, если это детёныши.

Экологи просят сообщать о травмированных и раненых животных, которые пострадали в местах пожаров.

"Много разных видов животных во время наступления опасности покидают своё потомство и ищут укрытие. Обманчивым может показаться впечатление, что потомство зайцев, косуль и прочих животных, бросили родители. В действительности взрослые животные видят своих детёнышей", - рассказали в пресс-службе Минэкологии по Челябинской области.

Некоторые животные всегда защищают свою малышню, поэтому могут нанести физический вред человеку. Мало того, запрещено забирать животных из их среды обитания, это может грозить административной ответственностью. В случае обнаружения травмированных и ослабленных животных стоит сообщить информацию о находке местным специалистам. Экологи прибудут на место происшествия, произведут осмотр пострадавшего животного и примут меры для его спасения.