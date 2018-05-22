«Гринпис»: В Москве власти сообщают некорректные данные о загрязнении воздуха

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В последние дни жители многих районов столицы часто сообщают о наличии резкого неприятного запаха. В то же время, согласно данным соответствующих ведомств, состояние атмосферы находится в полном соответствии с нормативными показателями.

Ситуацией заинтересовался «Гринпис». По мнению его представителей, в Москве власти сообщают данные о загрязнении воздуха, которые можно охарактеризовать, как некорректные.

Внимание «Гринпис» привлёк показатель, с которым сравнивают наличие в воздухе сероводорода. «Зелёные» обратили внимание, что он принимается в неких долях от критерия ВОЗ, устанавливающего нормативы качества воздуха для Европы.

Для всех других веществ, содержащихся в атмосфере, используются нормативы ПДК, установленные в РФ. «Гринпис» насторожило, почему для сероводорода избран другой подход.

«Зелёные» считают более корректным использовать показатель сероводорода, с порогом концентрации, которая считается предельно допустимой по российским нормативам.

В РФ её установил главный врач. Она равняется 0,008 мг/м3 за полчаса.

«Мосмониторин» сравнивает показатель загрязнения воздуха сероводородом, используя пороговое значение 0,15 мг/м3. Правда, это предельно допустимая суточная концентрация.