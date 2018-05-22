Из-за смерти сотней оленей Ямалу грозит экологическая катастрофа

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Местные оленеводы уже обратились к властям за помощью в уборке трупов животных, которые погибли полтора месяца назад. Однако на крики о помощи власти внимания всё же не обращают. По словам одного из оленеводов, причиной гибели могло стать нарушение «Газпромом» экологических законов РФ.

С начала 2018 года в Ямале из-за затяжной зимы погибли около девяти тысяч голов оленей. Местные оленеводы и жители уверены, что если с территории полуострова не убрать этих оленей, то Ямалу грозит сильная экологическая катастрофа.

Из-за смерти сотней оленей в регионе общественник и оленевод Ейко Сэротэтто решил написать письмо новоиспечённому министру экологии РФ Дмитрию Кобылкину. В нём он просил о помощи.

Примечательно то, что пару дней назад общественник уже обращался к Кобылкину, тогда он был губернатором Ямала. Но тот просьбу проигнорировал.

Кроме смертей оленей Сэротэтто заявил и о нарушении «Газпромом» охранного законодательства РФ. Дело в том, что очистители сточных вод предприятия работают плохо. В результате они попадают в водоёмы, что наносит природе урон.