Жителей Тымовского района травят свалкой нефтеотходов‍

Сегодня, 11:55

Сельчане из деревни Ясное рискуют заболеть раком и другими опасными недугами из-за несанкционированного сброса опасных отходов около здания компании «Терра-Торф».

По словам жителя поселка Ясное Тымовского района, нефтеотходы привозят большими машинами из Ноглик, и сливают на окраине населенного пункта, на импровизированной свалке около здания компании «Терра-Торф». Сбросы источают ужасные запахи, и очевидно сильно загрязняют окружающую среду. Сельчане опасаются, что нефтепродукты попадают в нерестовую речку Тымь, и становятся причиной опухолевых заболеваний жителей поселка.

При этом мэр Тымовского Сергей Романютенко категорически отрицает очевидный факт несанкционированной свалки и игнорирует обращения жильцов с призывами решить ситуацию. Руководство района уточняет, что не имеет отношения к данной свалке, ведь он этот участок территории расположен на частной земле.