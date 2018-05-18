Samsung получила награду за лучшую программу утилизации смартфонов

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Называется она Galaxy Upcycling. Благодаря ней устаревшие и поломанные телефоны использую по второму разу, то есть из них берут часть комплектующих и вставляют в новые мобильные устройства. Благодаря этой системе существует программа обмена смартфонов.

Награду южнокорейская компания Samsung получила от американской организации Environmental Leader. Называется эта категория Environmental Leader Product&Project Awards.

Судьи конкурса в своём вердикте отметили, что Galaxy Upcycling, в рамках которой Samsung использует части старых смартфонов для создания новых продуктов, можно считать одним из лучших экологических движений в США. В организации отметили, что мобильные устройства могут стать частью Интернета вещей, игровой консолью, платой для телевизора, ноутбуком или даже вывеской.

В свою очередь Samsung поблагодарили за высокую оценку своей работы, отметив, что всегда старается вдохнуть в свои устройства новую жизнь, и при этом, заботясь об окружающей среде.