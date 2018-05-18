В Волгоградской области энергетики продолжают убивать редких птиц

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Среди животных есть и краснокнижные. За свои действия компании в прошлом уже заплатили 750 тысяч рублей штрафа, а должностные лица - 45 тысяч рублей.

В Волгоградской области снова найдены останки редких птиц, которых продолжают убивать местные энергетики.

Представители пресс-службы волгоградского областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии рассказали подробности произошедшего. По словам представителей природного органа, всего было найдено три птицы, которые умерли в Ленинском районе возле опор ЛЭП. Среди них даже был орёл-курганник, который занесён в Красную книгу.

Похожее происшествие специалисты зарегистрировали совсем недавно и в Палласовском районе. И это только те случаи, которые зарегистрировали официально. В результате надзорное ведомство решило составить протоколы об административном правонарушении в отношении ПАО «МРСК Юга».

Стоит отметить, что за прошедший год компаниям за смерти редких птиц пришлось заплатить штрафы, общая сумма которых составила 750 тысяч рублей, а должностные лица заплатили по 45 тысяч рублей.