В Кемерове по центру разгуливают олени

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Городская суета не смущает животных. В Кемерове по проспекту Ленина каждое утро прогуливаются олени.

Жители Кемерова поделились в интернете информацией о том, что в центре города, прямо на улице Ленина, пасутся олени. Такую картину наблюдают практически каждое утро. Очевидцы заявляют, что городской шум, суета и рычание автомобилей совсем не пугают животных, которые не отвлекаются от поедания свежей травы.

Большинство пользователей с юмором отнеслись к такой информации и в комментариях предположили, что это Санта Клаус решил провести лето в Кемерове и выпасает в центре своих помощников. Жители города заявили, что видели неоднократно животных и в других районах Кемерова.

Негативно к животным не отнесся никто. Пока кемеровчанам неизвестно, кому же все-таки принадлежат олени и где они проживают.