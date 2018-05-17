В Иркутске голуби могут заразить людей орнитозом

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Эта болезнь передается от пернатого к человеку воздушно-капельным путем и через кожу. Зараженную птицу нашли мертвой на улице Култукской. Ситуацию прокомментировала Елена Смаркалова, замглавы отдела госветнадзора Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятии.

В образце ДНК мертвой птицы нашли внутриклеточные организмы семейства Chlamydiacta, которые провоцируют орнитоз. В 2018 году специалисты изъяли 30 проб, из них четверо оказались заразными. В Иркутске голуби могут заразить людей, потому не рекомендуется кормить их с рук и подходить близко к ослабленной птице. Если люди наблюдают мертвых пернатых, стоит обратиться в Россельхознадзор.

Орнитоз представляет собой опасную болезнь, ее симптомами выступают слабость, кашель, хрипы, слабое дыхание, жидкий стул и повышение температуры. Инкубационный период колеблется от 5 дней до 6 недель. Недуг лечат в больничном стационаре при помощи антибиотиков.