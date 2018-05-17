В Туле на берегу реки оказалась незаконная свалка

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Её площадь заняла три земельных участка. Два из них сосредоточились в пределах неразграниченной территории, а один находится в аренде ООО "Терра".

До 3 мая администрация Тулы обещала провести работы, связанные с вывозом мусора. Арендатор же должен навести порядок на территории к началу лета. Уже направили на проверку исполнения вышеуказанных предписаний. Мусор на территории, прилегающей к улице Сызранской, был вывезен, но лишь частично. В некоторых местах шины и другой мусор продолжают валяться на берегу реки. А в окрестностях гаражного кооператива даже не притрагивались к вывезенному мусору.

Как позже выяснилось, целый год эту территорию захламлял индивидуальный предприниматель, который работает согласно договора с управляющими компаниями, а также организациями коммунальных структур. По договору предусматривалась аренда грузовой техники и вывоз строительного мусора.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин создал рабочую группу для решения вопросов по ликвидации незаконной свалки строительного хлама и недопущения подобных ситуаций в дальнейшем.