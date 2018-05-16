Жителей Улан-Удэ напугал черный дым над городом

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Улан-Уде накрыло черным облаком дыма. Жителей города его появление обеспокоило.

Вчера, 15 мая, вечером жители Улан-Удэ заметили над городом огромное черное облако. Жители стали выяснять причины такого явления в социальных сетях, в комментариях многие предположили, что оно могло возникнуть из-за пожара.

Руководство города распространило информацию о том, что такая ситуация возникла из-за того, что дым начал валить из трубы Теполоэлектростанции №1. Специалисты поспешили успокоить жителей Улан-Удэ и сообщили, что подобная ситуация является нормальной перед остановкой котельни на ремонт.

Такой дым шел из резервного котла №8 после проведения в нем газовоздушной обрисовки. Экологи проанализировали качество выбросов, которые в результате данных работ попали в атмосферу и рассказали, что технологический процесс был кратковременным, поэтому не повлиял на экологическую ситуацию.

Обеспокоенность жителей города в отношении темного дыма объясняется тем, что минувшей осенью он был внесен в число населенных пунктов, которые имеют наиболее загрязненный воздух. Такую информацию предоставил Минприроды России.