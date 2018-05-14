Детеныш нерпы на Ладоге нуждается в человеческой помощи

Вчера, 21:12

Петербуржцы обнаружили нерпенка и сообщили об этом в сети. Эксперты считают, что ему нужна помощь.

13 мая отдыхающие на берегу Ладоги нашли детеныша, так называемого, щенка ластоногого. Фотографии морского обитателя были размещены в группе «Спасение тюленей» «ВКонтакте». Эксперты сразу поняли, что одному детенышу нерпы не выжить, так как он, по всей видимости, отбился от стаи или рано отказался от матери. Добывать еду нерпенок, скорее всего, не в состоянии, поэтому необходима его передержка, так как есть вероятность, что он болен или плохо себя чувствует.

Известно, что в последний раз детеныша ладожской нерпы видели на берегу бухты Моторная, возле маяка Вуохенсало. Вероятно, он уплыл, испугавшись собаки. Зоологи призывают найти нерпенка, пройдясь от маяка в сторону Приозерска и наоборот.

Пользователи интернета заявляют о своей готовности оказать помощь. Однако информация о том, где сейчас беспомощный зверек и найден ли он, отсутствует.