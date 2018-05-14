Горожане продолжают возмущаться «антиозелением» Москвы

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Пользователи соцсетей активно делятся результатами работы озеленителей в столице, итог которой - лишь гибель и страдание зеленых насаждений и травы.

В сообществе "За траву! Против антиозеленителей!" жители Москвы разместили очередную подборку сообщений и фотографий, на которых запечатлен результат работы специалистов из сферы благоустройства. Одна горожанка была шокирована любовью работников к скосу травы: работники ГБУ Жилищник Лефортово косили ее трижды за одну неделю, хотя по указу чиновника ее нужно скашивать 1 раз в 10 дней.

Другая жительница столицы выразила непонимание, зачем «антизеленители» вырубают хорошие деревья, кусты, выдирают приличный газон, создавая себе дополнительную работу, а ведь лучше они не сделают.

Один из горожан сообщил, что в прошлом году в Москве коммунальщики в порыве очередного «антизеленения» полностью заменили существовавший многолетний травостой. В этом году заметно, что трава растет лишь в отдельных местах, саженцы выпали, не прижились, а деревья сильно пострадали от техники.