Экологи волнуются из-за тяжелой техники у реки Тюменки

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Экологи забеспокоились в связи с появлением техники возле реки Тюменки. Волонтеры предполагают, что кто-то пытается изменить ландшафт памятного места.

Кто конкретно владелец техники, которая на данный момент находится в логу реки, неизвестно. Подчеркивается, что 18 мая пройдет собрание, в ходе которого будет решаться дальнейшая судьба лога. Его хотят сделать историческим памятником. На участие во встрече зарегистрировались более 30 человек.

Волонтеры предложили очистить побережья Тюменки, создав там место для отдыха горожан и жителей ближайших областей. Также экологи призывают встать на защиту лога, не допустив его застройки жилыми домами.

Ранее городская администрация обсудила возможность застройки лога Тюменки. Половина чиновников высказалась против, предложив сделать берег реки заповедной зоной.