В Хабаровске крысы оккупировали подъезды многоэтажки

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Об этом сообщили в социальной сети жильцы высотной постройки. Откуда появились полчища паразитов в приличном районе на Сигнальной улице, остается загадкой.

В Хабаровске крысы оккупировали подъезды дома №4 многоэтажки на Сигнальной улице. Информацию об антисанитарных соседях распространили очевидцы в интернете. Крысы ведут себя по-хозяйски и распространяют микробы по территории, где гуляют дети и ходят престарелые люди.

Во-первых, крысы являются переносчиками многих болезней. Во-вторых, крысы могут нападать на человека. Особенности питания грызунов формируют поведение зверьков. Для подавления чувства голода они будут грызть: кирпич, бетон, пластмасс, бумагу, дерево, резину, проводки и другие несъедобные материалы.