В Йошкар-Оле случайный прохожий заметил нашествие тараканов

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Йошкар-Ола подверглась нашествию толпы тараканов, выползающих из люка. Об этом заявил случайный прохожий в соцсетях.

Около 22-го дома на ул. Панфилова в г. Йошкар-Оле были замечены ползающие по земле толпы тараканов. Ссвидетель данного явления сказал, что заметил, как насекомые выползали из люка. Затем, возвращаясь из магазина, он увидел подобное еще 3 раза. Ранее в городе уже были подобные случаи нашествий тараканов. Йошкаролинка в одном из обсуждений в соцсетях сообщила, что устала бороться с насекомыми, выводя их каждые 2 месяца. Вызвать спецслужбу она не смогла, так как жильцы дома отказались от этой затеи, а народные средства хоть и помогают, но эффект недолговечен. Женщина обеспокоена данным положением дел, объясняя это тем, что данные насекомые «разносят заразу».

С подобной проблемой сталкивалась и другая жительница Йошкар-Олы. Женщина отметила, что тараканов у нее дома нет, но она заметила, что 1-2 насекомых, бывает, перебегают от соседей. Те борются с тараканами с помощью дихлофоса, однако, как только его действие прекращается, насекомые сбегаются обратно.