В Благовещенске сегодня прошёл сильный град и гроза

Сегодня, 15:40

Первое подобное весеннее событие в городе случилось 14 мая во второй половине дня. По словам местных синоптиков, дело здесь в конвекции, то есть когда тёплый воздух поднялся вверх, а холодный сместился немного вниз. Однако в Приамурье это уже не первый гром в текущем году.

В начале мая прошли грозы по Завитинску, Екатеринославску и Братолюбовке. Местный синоптик из Гидрометцентра сообщает, что самая ранняя весенняя гроза в Приамурье произошла 19 апреля в посёлке Магдагачи. Это рано, но не сверхъестественно.

В Благовещенске же сегодня местные жители рассказали, что сильный град и гроза наблюдались на микрорайоне, пятой стройке и Верхнеблаговещенске. Град был достаточно крупный, но и не критичный.

Специалисты добавляют, что погода в Приамурье считается тяжелопредсказуемой. Однако по словам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха прогреется до +22 - +24 градусов по Цельсию. Порывы ветра будут достигать скорости порядка 9-14 метров в секунду.