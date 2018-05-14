Россельхознадзор проверит сведения о свалке навоза под Калининградом

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Жители посёлка Ермаково Правдинского городского округа просто завалили надзорное ведомство жалобами на отходы животноводства, которые заполнили округу.

В Калининградской области Россельхознадзор проверит информацию об образовавшейся свалке навоза. Её не так давно обнаружили активисты «Зелёного фронта». Специалисты федеральной службы также решили выехать на место и воочию осмотреть скандальную свалку. В ведомстве подчеркнули, что массовые жалобы на отходы животноводства поступают от жителей посёлка Ермаково Правдинского городского округа уже давно. Кто занимается подобным, пока установить не удалось. Вместе с тем в Россельхознадзоре уже инициировали перед прокуратурой вопрос проведения проверки по указанному факту. Помимо прочего, также планируется проверить крупный свинокомплекс неподалёку. Владельцы сельхозпредприятия, возможно, нарушают экологическое законодательство.

Ранее мы писали, что в России начнут проверять все водоканалы Ростовской области. Экологи заявляют, что они являются источниками загрязнений. Ситуация, по словам специалистов, очень серьёзная.