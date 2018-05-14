Блогер назвал покрышки во дворе отравой для людей и окружающей среды

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Мало кто задумывался, что такое украшение, которое есть у практически у каждого дома, может отравлять цветы, деревья и детей, которые скачут по ним почти каждый день. На самом деле изящный и красивый лебедь, которого мастерил и вкапывал сосед, может стать лебедем-убийцей, пишет блогер Илья Варламов. В России подобный декор дворов из покрышек начинает набирать всё большую и большую популярность.

Согласно ГОСТу, в РФ использованные и отработанные автомобильные покрышки относят к четвёртому классу опасностей. Они стоят в одном ряду с бетонной пылью и конским навозом. Однако привычка вымащивать двор этими покрышками широко распространена не только в России, но и во многих ближайших странах. В каждом городе есть двор, в котором стоят клумбы из покрышек, красивые "произведения искусства", скульптуры и так далее. Но все они являются отравой для окружающей среды и самих людей. Покрышки способны нарушить экологическую систему так, что её придётся восстанавливать не меньше трёх лет.

Так, в 2016 году в Костромской межрайонной природоохранной прокуратуре отнесли шины с кордом к отходам второго класса опасности, без корда – к третьему классу.

Почти все вредные вещества в покрышках переходят в окружающую среду. Всего покрышка в обычном состоянии, когда её даже не сжигают, выделяет около 100 химических веществ. Во дворах же таких покрышек десятки, а иногда и сотни.

В России власти некоторых городов напрямую запрещают делать из покрышек скульптуры и устанавливать во дворах. Зачастую их устанавливают в детских садах, что тоже в некоторых регионах страны мониторят и запрещают.

Вывод один – все покрышки нужно сдавать в утилизацию, а не выкидывать или стараться что-то смастерить из них, резюмирует Варламов.