Эксперт отметил опасность горения краски в цистернах в Казани

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К такому выводу готовит горожан специалист по охране природы. По его словам, главный негатив в том, что вместе с краской полыхал и испарялся растворитель.

Эксперт оценил последствия чрезвычайного происшествия в Казани, где накануне горела краска в цистернах. Специалист подметил, что эта ситуация вышла из-под контроля и полыхали 100 кубометров толуола, 50 кубометров ацетона, 40 кубометров изобутанола.

«Плохо, что горела краска, вместе с ней и растворитель горит. Все зависит от того, какой там был растворитель, часть может не сгорать. А то, что горели метанол и ацетон – это не опасно», - сообщил специалист.

Инцидент в Казани привлек внимание многих экспертов и специалистов. Некоторые узнав, что горела краска в цистернах, нейтрально разводят руками. Другие же считают, что это опасно. Итоговые отчеты по ЧП предоставят госслужбы с результатами выбросов в атмосферу.