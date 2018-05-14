В Ростове балка Рябинина превращается в зловонный мусорник

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Это происходит, несмотря на многочисленные обращения жителей к местным властям. Также непонятно, куда делись 11 миллионов рублей, выделенных на очистку этой территории.

В Ростове действует популярный сервис, названный «Активным ростовчанином». Там жители размещают информацию о злободневных проблемах и предлагают пути их решения.

Анжела Бернштейн возмущена состоянием природного парка, находящегося на территории Советского района. Женщина информирует, что расположенная там балка Рябинина имеет статус природоохранной зоны федерального значения. Это связано с протеканием в ней ручья, относящегося к водному бассейну реки Мёртвый Донец.

Сейчас, со слов Бернштейн, и парк и балка превращаются в зловонный мусорник. Ручей превращается в подобие озера, забитого нечистотами. Это связано с тем, что и русло и коллекторы забиты разнообразным мусором. На территории балки множество сухостоев и поваленных деревьев.

К балке прилегают гаражи. Их владельцы беззастенчиво сбрасывают и в балку Рябинина, и, непосредственно в ручей, старые покрышки и другой автохлам.

Власти Ростов в 2006 году давали обещание о создании на территории балки полноценного природного парка. Вместо этого, там в 2013 году началось строительство многоэтажки и гаражей.

В 2016 году на расчистку балки выделили 11,1 млн рублей и определён победитель конкурса на эти работы. Однако, до сих пор ничего не изменилось.