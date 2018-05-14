Под Владимиром обнаружили реликтовую бабочку

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Редкое насекомое было найдено в посёлке Карачарово близ города Мурома. Уже в скором времени его внесут в Красную книгу региона.

Во Владимирской области учёные института экологии и биологии ВлГУ обнаружили порядка 20 особей реликтовой бабочки Поликсена, которая находится на грани вымирания. Исследователи утверждают, что данный вид встречается крайне редко и в определённых локациях. В данном регионе его ранее не видели. Теперь же удалось выявить сразу пару десятков этих насекомых. Найти их посчастливилось в посёлке Карачарово неподалёку от Мурома.

Помимо самих бабочек, учёные нашли их кормовое растение и смогли сфотографировать яйца. Специалисты добавляют, что они питаются исключительно кирказоном обыкновенным. Он произрастает в поймах рек и в последнее время активно распространяется во Владимирской области по причине того, что местные луга не выкашиваются и не вытаптываются скотом. Уже в скором времени Поликсену должны внести в Красную книгу региона.

Ранее мы писали, что под Сызранью найден древний моллюск, окаменевший в обнимку с рыбой. По словам учёных, данный артефакт достаточно удачно сохранился, несмотря на внушительный возраст.