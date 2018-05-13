Фото загаженной набережной Онежского озера в Петрозаводске возмутило Сеть

Вчера, 18:51

Пользователи интернета из столицы Республики Карелии обращают внимание властей на проблему загрязнения водоемов в городе. Под прицел камер попала главная для туристов достопримечательность, которую люди буквально забросали отходами.

Активисты в Сети обсуждают судьбу Онежского озера, фото которого появилось в интернете и наделало много шума. Сообщается, что загаженный водоем стал предметом обсуждения из-за ситуации с равнодушием властей. Очевидцы опубликовали фото забросанного мусором Онежского озера в Петрозаводске.

Возмущенные пользователи Сети уверены, что решить вопрос можно быстро и радикально. Однако ответить обеспокоенным горожанам конкретными действиями чиновники пока не смогли.