Жителей Челябинска напугала куница во дворе жилого дома

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Раннего дикого гостя на дереве жильцы Металлургического района запечатлели на видео.

Утром 13 мая жителей многоквартирного дома в Металлургическом районе Челябинска разбудил страшный крик ворон. Перепуганные жильцы увидели, что птицы так бурно отреагировали на куницу, зашедшую к ним в гости.

Редкий зверек забрался на дерево, разворошил воронье гнездо, распугав тем самым мирно обитавших там птиц, а после неудачной охоты спрыгнул и убежал. Судя по кадрам, в Челябинск забрела каменная куница, занесенная в Красную книгу как исчезающий вид.