В Барнауле текут рекой зловонные нечистоты и мусор

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Несанкционированную свалку обнаружили в Научном городке. Тут повредился канализационный водовод. Жители районов недовольны ужасным запахом распространяемых отходов.

Барнаул заливают реки вонючих нечистот и мусора.

"В Научном городке около в районе заправки организована незаконная свалка, пробиты сливные канализационные водоводы, теперь невыносимые стоки распространяются рекой", - написал в социальной сети один из жителей города.

Как он сообщил, все, кто живёт в окрестностях, попросту дышат неприятным запахом. Барнаульцы комментируют ситуацию в интернете и советуют недовольным обратиться в прокуратуру.

"Запах перемен", "Слышите? Претендуем на ТОП-5 экологий мира", - шутят пользователи в интернете.