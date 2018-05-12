Блогер: «Весь Мурманск завален мусором»

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Журналист Илья Варламов возмущен тем, что россияне не пытаются разобраться в проблеме, а лишь перекладывают клеймо на другие, «более грязные» города. Тем не менее, неприятность никуда не девается, но комментаторы категорически не соглашаются с такими утверждениями.

Известный блогер и фотограф заявил, что Мурманск действительно завален мусором, и не в локальном масштабе, а целиком. Варламов не может смириться с тем фактом, что жители города после скандальной публикации начали утверждать о «мусорных проблемах» других стран, но от этого город не станет чище, а граждане продолжают мусорить, как и прежде.

Илья Варламов привел россиянам пример, как в советское время при любых обвинениях в сторону власти поступал ответ «А в Америке негров линчуют!». Блогер убежден, что необходимо признавать серьезность ситуации, не пользуясь при этом обвинениями в адрес других, таких же проблемных мест.

В комментариях к публикации журналиста действительно появилось множество ответов, в которых пользователи хотели рассказать о грязном Нью-Йорке или другом крупном городе из зарубежья. Но были и комментарии, в которых россияне согласились, что живут в грязи и ничего с этим сделать не могут.