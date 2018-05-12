В Петербурге приток Невы окрасился в кровавый цвет

Вчера, 20:14

Очередная волна слухов о разразившейся экологической катастрофе накрыл Северную столицу. В социальных сетях ведутся дискуссии о состоянии реки Мурзинки, которая питает Неву.

Дело в том, что субботним утром жители Невского района Санкт-Петербурга обнаружили, что протекающая по территории между жилых домов река Мурзинка окрасилась в кровавый цвет. Социальные сети заполнились сообщениями о чрезвычайно вредных выбросах с предприятий, которые, по мнению многих пользователей, принадлежат к военно-промышленному комплексу, а значит, выбрасывают вещества, которые могут привести к массовым заболеваниям. Упоминалось даже такое фантастическое словосочетание, как «красная ртуть».

По последним сообщениям, экологическая комиссия не выявила в воде признаков нефтепродуктов и веществ, вырабатывающихся на расположенном неподалеку предприятии «Экопром», которое, несмотря на свое название, производит изделия из полиэтилена. Жители района отмечают, что река часто меняет цвет и ее палитра весьма разнообразна.