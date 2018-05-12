Жители Волоколамска написали более 9000 заявлений Путину о закрытии "Ядрово"

Вчера, 17:16

Люди написали более 9000 заявлений на имя Владимира Путин. Они потребовали привлечь в ответственности чиновников, виновных в загрязнении воздуха.

По словам Волоколамских активистов, из тысяч объявлений администрация главы государства приняла уже 60, в которых люди требуют закрыть мусорный полигон «Ядрово». Ранее власти закрыли свалку «Кучино» после обращения граждан к Путину. Утечки свалочного газа с «Ядрово» и масштабных отравлений в Волоколамском районе начались в начале весны. Жители вышли на митинг, а чиновники пообещали закрыть полигон.

Глава Волоколамска Петр Лазарев сообщило попытках федерального правительства улучшить ситуацию в городе, при этом речь идет о недолгосрочных переменах: ремонте дорог, облагораживанию центра населенного пункта. Лазарев в свою очередь не считает это решением проблемы, а обычное население не видит положительных изменений по экологической ситуации.