Жители Челябинска задыхаются от смога, накрывшего весь город

Челябинцы жалуются на смог, который накрыл весь город ночью с 11 на 12 марта. Предполагается, сильная туманность возникла по причине перепада температур.
Некоторые горожане считают, что это стало следствием выбросов, так как город считается металлургическим.
"Да какой это туман? Это же обычный выброс", - начали обсуждения в социальной сети "ВКонтакте" в одном из местных пабликов под названием "Типичный Челябинск".
"Выбросы всегда имеют свой специфический запах и выглядит не так. Это явление похоже на туман", - добавили другие.
"Какой, к чёрту, туман? Воняет, как при пожаре. Ощущается, будто что-то коптят", - присоединились третьи.
"Наш Челябинск пора назвать Сайлент Хилл. Я решил даже сфотографировать это", - возмущаются остальные жители города.