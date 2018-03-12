Жители Челябинска задыхаются от смога, накрывшего весь город

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Челябинцы жалуются на смог, который накрыл весь город ночью с 11 на 12 марта. Предполагается, сильная туманность возникла по причине перепада температур.

Некоторые горожане считают, что это стало следствием выбросов, так как город считается металлургическим.