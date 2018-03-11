Россельхознадзор: В Самарской области появятся опасные насекомые

Вчера, 23:44

Население Самарской области предупредили представители Россельхознадзора о возможном появлении опасного насекомого. Главный риск эта особь будет представлять для растений и плодов, а люди услышат неприятный запах.

Сотрудники Россельхознадзора предупредили жителей Самарской области о том, что в регионе может появиться новый вредитель огорода и сада. Речь идет о коричнево-мраморном клопе. Этот карантинный вредитель локализируется в основном на ягодниках и фруктовых деревьях, но также может поселиться на овощах и бахче. Родина этого паразита – Абхазия. Но на территорию Самары он может проникнуть с мандаринами и остальными фруктами незаметно от глаз людей.

Опасности для человека коричнево-мраморный клоп не представляет, лишь только ужасное зловоние может напомнить о его присутствии. А вот плоды и фрукты, а также овощи, могут заметно пострадать. Возможности насекомого уникальны – он способен уничтожить до 50% урожая.