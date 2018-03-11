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В Дагестане чиновники устроили свалку около сельского кладбища

Сегодня, 16:07

Чиновники Дагестана организовали свалку на территории соседнего поселка около кладбища.

В социальных сетях появился пост с криком о помощи от жителей одного из поселков Дагестана. Люди жалуются, что чиновники из деревни Новые Викри организовали несанкционированную свалку на территории близ кладбища в деревне Краснопартизанск. Неоднократные жалобы и обращения не дали результатов. Они утверждают, что свалка расположена около виноградников, и все отходы попадают в осушительные канавы.

Уже много раз пытались закрыть несанкционированный сброс мусора, оградили территорию забором, однако отходы по-прежнему свозят в излюбленное место. И непонятно, зачем и для кого установили ограждение. Местные жители возмущены ситуацией и просят вмешаться в это дело руководство района.


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