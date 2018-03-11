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Вонючий потоп в лесу Брянска попал на видео

Сегодня, 12:17

Городской лес «Заставище» попал в Сеть. Видео с вонючим потопом между зеленых насаждений опубликовали жители Нового городка Дружбой и Камвольным комбинатом. Жители Нового городка заинтересовались странными находками в лесу.

В «Заставище» обнаружен потоп из отходов с характерным канализационным вонючим запахом. Происхождение жижи непонятно, площадь охваченного стоками леса устанавливают в прокуратуре. Информация об инциденте появилась в социальной сети «ВКонтакте». Соответствующие видео и фото стали толчком к расследованию нарушения правил очистки отходов и загрязнения экосистемы леса. На данный момент ситуация под контролем компетентных специалистов. Если виновных найдут, им может грозить уголовная ответственность.


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