В Красноярске небо вновь затянуло пыльной дымкой

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В Красноярске вновь фиксируется значительное превышение содержания вредных веществ в воздухе. Небо над городом вновь затянуло пыльной дымкой.

Представители проекта «Красноярск.Небо» утверждают, что мониторинг экологической ситуации в городе показал, что практически во всех частях Красноярска присутствует запредельный уровень загрязнения. Относительно незначительное нарушение зафиксировано лишь в Советском районе. А вот Октябрьском районе уровень загрязнения оказался наибольшим. Активисты замечают, что тремя днями ранее воздух в городе был чистым. Власти предпринимать каких-либо мер в этой связи не намерены из-за того, что ветер в регионе умеренный.

Напомним, что в конце февраля в центре Красноярска зафиксировали огромную дозу выбросов вредных веществ в атмосферу. По данным специалистов, предельно допустимые значения были превышены в 10 раз.