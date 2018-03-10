Андрей Воробьёв взял под контроль ситуацию с полигоном «Ядрово»

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Ситуацию, которая сложилась вокруг полигона твёрдых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе, взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Соответствующее заявление сегодня днём сделали представители регионального министерства экологии и природопользования.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства говорится, что глава Подмосковья уже дал первые распоряжения по данному вопросу и обязал местные власти информировать жителей района о ситуации ежедневно. Также Воробьёв потребовал от компетентных органов и служб разобраться с неприятным запахом от «Ядроово» и в течение трёх месяцев полностью устранить эту проблему.

Ранее стало известно, что на протяжении следующей недели будет представлен план дегазации полигона «Ядрово». Чиновники сообщили, что до этого планировалось провести рекультивационные работы в период 2018-2019 годов, однако массовые протесты населения вынудили власти активизировать данный процесс.