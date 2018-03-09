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Рядом с мусорным полигоном «Ядрово» произошли новые задержания

Сегодня, 18:19

Рядом с мусорным полигоном «Ядрово», находящимся под Волоколамском, продолжается акция протеста. Её участники сообщили, что там произошли новые задержания.

 Сообщение об этом сделал один из протестующих. Он сообщил, что акция, которую вчера объявили завершённой, продолжается и доныне. Задержания также не прекращены.

Протестанты пытаются предотвратить доступ везущих мусор грузовиков к его выгрузке на «Ядрово». На данном полигоне уже введён режим ЧС.

Местные правоохранители уже подтвердили факт новых задержаний, которые были осуществлены. В отношении двух задержанных были составлены админпротоколы.

Закрытия «Ядрово» для выгрузки дополнительных отходов потребовали жители Волоколамска. Митинг жителей, которые пришли в количестве более 5 тысяч человек, состоялся накануне. Они провели его рядом со зданием, которое занимает райадминистрация. Их возмущал неприятный запах, постоянно исходящий от свалки.

В ответ чиновники сообщили, ресурс «Ядрово» ещё не исчерпан. В то же время они обещали принятие мер для дегазации мусорника. Для этого на нём и был введён режим ЧС.

Однако, местных активистов это, похоже, не убедило. Они продолжили акцию. Силовики продолжили задержания.


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