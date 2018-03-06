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Водолаз заснял тонны мусора в океане на Бали

Вчера, 19:29

Водолаз Рич Хорнер снял на видео, как он плавает среди мусора в океане недалеко от острова Нуса Пенида, Индонезия. Об этом мужчина рассказал в своем профиле на Facebook.

Дайвер пишет, что океан дарит нам сотни медуз, листьев, веток и немного мусора: пластиковые бутылки, пакеты, стаканы и много чего другого. На следующий день Хорнер написал, что мусор исчез из воды.

Известно, что загрязнение воды является главной проблемой Индонезии. Это вторая страна по загрязненному океану после Китая. Правительство Индонезии планирует выделить миллиард долларов на очищение вод на 70% к 2025 году.

В конце февраля сообщалось о новом изобретении России и Италии. Ученые создали специальную пленку, которая пропускает все газы и пары, но защищает от проникновения кислорода, что очень негативно сказывается на лекарствах.


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