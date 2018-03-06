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В Кургане распилят лед Тобола, чтобы избежать наводнения

Сегодня, 16:32

В Кургане «Водный союз» проведет распилку льда на реке Тобол, чтобы спасти город от возможного наводнения.

В Кургане, чтобы обеспечить безопасное прохождение весеннего паводка через гидротехническое сооружение, представители АО «Водный союз» распилят лед на реке Тобол сразу в 2 местах. За несколько дней до начала работ специалисты очистят территорию от снега, нанесут необходимую разметку, и оградят территорию, 15 марта распилят лед у плотины Кургана (на площади 10 710 кв. м), а 20 проведут работы около Кировского моста (12 582 кв. метра). Суммарная территория обработанного льда превысит площадь в 23 кв. километра, а вглубь надрез достигнет 70% от всей толщины ледяного покрова.

Дробление льда позволит значительно снизить давление на плотину при скором ледоходе, ведь небольшим частям покрова будет гораздо легче проходить через дамбу. Такая процедура во много раз экономнее и безопаснее, чем ранее применяемые взрывные мероприятия. После завершения всех работ территорию у распилов отметят специальными табличками - «Проход запрещен! Опасно для жизни!».


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