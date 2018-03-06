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В Подмосковье уничтожили заражённые трипсом розы из Кении

Сегодня, 15:25

Представители пресс-службы московского Россельхознадзора рассказали, что в Подмосковье специалистами была уничтожена партия роз из Кении, которые были заражены калифорнийским трипсом.

 

В полученной информации указывается, что при просмотре роз из Кении на фитосанитарном контрольном посту Можайского района Московской области специалисты обнаружили цветочный трипс. Последний является карантинным объектом для территории РФ.

Его наличие в срезах цветках подтвердили лабораторные тесты, которые провели специалисты из Всероссийского центра карантина растений.

Все выявленные цветы были уничтожены в соответствии с установленными российским законодательством нормами.


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