В Подмосковье уничтожили заражённые трипсом розы из Кении

Сегодня, 15:25

Представители пресс-службы московского Россельхознадзора рассказали, что в Подмосковье специалистами была уничтожена партия роз из Кении, которые были заражены калифорнийским трипсом.

В полученной информации указывается, что при просмотре роз из Кении на фитосанитарном контрольном посту Можайского района Московской области специалисты обнаружили цветочный трипс. Последний является карантинным объектом для территории РФ.

Его наличие в срезах цветках подтвердили лабораторные тесты, которые провели специалисты из Всероссийского центра карантина растений.

Все выявленные цветы были уничтожены в соответствии с установленными российским законодательством нормами.