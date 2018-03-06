В Чувашии ликвидируют кладбище унитазов

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В Чувашии пытаются в ближайшее время разрешить проблему, возникшую в Шоршельском сельском поселении, где еще два года назад было обнаружено настоящее кладбище унитазов и другой керамической сантехники. Свалку намерены ликвидировать до осени текущего года.

Два года назад в Морпосадском районе на земельном участке площадью полторы тысячи квадратных метров была обнаружена свалка, состоящая из битой керамической сантехники. Специалисты Россельхознадзора и природоохранных структур оштрафовали администрацию района и обязали очистить территорию и восстановить плодородные почвы. Однако сельские чиновники попросили о поэтапной ликвидации, в связи с нехваткой средств.

В течение двух лет работы велись недостаточно активно. Теперь сельская администрация заявила о готовности приступить к очистке территории в полном объеме. Найдена компания-перевозчик, заключен взаимовыгодный контракт. Уже летом этого года планируется проведение рекультивации и восстановление плодородных почв.