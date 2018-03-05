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В Липецке заметили невероятно редкий вид уток

Вчера, 19:40

Орнитолог-любитель в Липецке обнаружил утку синьга - очень редкий вид птиц для этих краев. 

Липецкие орнитологи наблюдали за местами с обитающими в регионе зимой водоплавающими птицами, и неожиданно заметили очень редкий для данных мест вид уток - синьга (Melanitta nigra). В Липецкой области такие утки являются лишь перелетным видом, а обитают в тундре, тайге и лесотундре. В местном отделении союза охраны птиц страны заявили, что до этого случая, в области Melanitta nigra были зафиксированы лишь единожды, в 1980 году на речке Воронеж, недалеко от поселка Введенка.

А ранее, на льду Комсомольского пруда, среди 150 особей орнитологи обнаружили самку Anas platyrhynchos с аномальной окраской. Такое удивительное отклонение называют лейкизм, и проявляется подобная генетическая мутация различным уровнем осветления окраски перьев из-за уменьшения образования меланина.


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