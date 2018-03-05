Сызранец поймал больную раком щуку

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В Сызрани рыбак, пришедший попробовать счастья на Волгу, вытащил из лунки щуку, поражённую раком. Мужчина сообщил, что он был не только поражён, но даже напуган своей добычей.

Когда он достал хищницу из воды, то увидел, что её покрывают странные наросты красного цвета. Мужчина выложил фото своего улова в Сеть и попросил подсказать, чем рыба может быть больна.

Новость заинтересовала многих рыбаков, и не только местных. В итоге стало ясно, что рыбы также могут болеть раком. Это касается не только щук. Онкологии также подвержены сорога, карась и судак.

Специалисты полагают, это вызвано тем, что на сызранских водоёмах резко ухудшилась экология.

Рыбаку посоветовали выкинуть свой улов или сжечь его.

Не все специалисты, увидевшие фотографию, полагают, что у щуки были проблемы по онкологии. Не исключено, что внешние признаки свидетельствуют о том, что у рыбы была вирусная форма фибросаркомы. Впрочем, это почти одно и то же. Есть подобных рыб категорически не рекомендуется.