VistaNews.ru


В Нальчике появился завод-призрак, травящий жителей

Сегодня, 12:52

В Нальчике всё чаще стали появляться больные с онкологией. Посетители Сети винят в этом завод-призрак, травящий жителей.

Особенно жалуются на исходящие с данного предприятия выбросы те, кто проживают на улице Горная. С их слов, они вдыхают отравленный воздух круглосуточно.

Жители Нальчика полагают, что отравленные выбросы исходят с Гидрометаллургического завода. Они уже неоднократно подписывали петиции о том, чтобы городские службы занялись этой проблемой. До настоящего времени никакой реакции от них не поступало.

Люди считают этот завод призраком. Так они его между собой и называют. Жители уверены, что завод продолжает работать, так как с его стороны постоянно исходят неприятные запахи.

В то же время никто из жителей Нальчика не знает, какую продукцию выпускает данное предприятие.

Одновременно они отмечают, что «возраст» данной проблемы больше 50 лет. За всё это время ничего не меняется, кроме количества онкобольных в городе.

Жители обращаются к медикам с жалобами, что у них постоянно кружится голова и ощущается тошнота. Принимаемые таблетки не помогают.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.