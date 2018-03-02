В Ивановской области по улицам бегают чёрные собаки

Вчера, 17:56

Жители деревни Иневеж, в Ивановской области, сильно переживают за состояние своего здоровья. Они заявляют, что сажевый завод отравляет им жизнь. Два дня назад на предприятии случился мощный выброс в атмосферу вредных веществ. Из-за этого почернели снег, автомобили и даже уличные собаки.

Как отмечают местные жители, их живёт в деревне около 300 человек. Они уже обращались с заявлениями к различным чиновникам и в разные ведомства. Все эксперты заявляют одно, что ОАО «Ивановский техуглерод и резина» соблюдает нормы, установленные государством. Граждане же мечтают о новом доме, в котором не будет сажи и едкого запаха сероводорода.

Люди уже стали просить руководство завода о их переселении, но директор предприятия местных жителей не поддерживает. Он лишь заявляет, что им не стоило заселяться рядом с промышленной зоной, нужно было думать.