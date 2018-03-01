В столичном парке «Сокольники» заметили полярную сову

Вчера, 23:07

В парке «Сокольники», который расположен в столице России, заметили полярную сову впервые за три года. Такое явление вполне нормально, так как сейчас там десятиградусный мороз, в такую погоду хищникам находиться одно удовольствие, при этом есть чем полакомиться.

Как отмечает руководитель орнитария в «Сокольниках», причиной перелета полярной совы с Крайнего Севера является большое количество снега, мешающее добывать грызунов. Замеченная полярная сова оказалась самка, так посчитали эксперты из-за ее размеров, ведь самцы намного меньше. Несколько лет назад в Москву уже прилетали полярные совы, тогда это случилось при первых заморозках глубокой осени. Днем хищники спят, прижимаясь к стволу дерева, чтобы быть незаметными, а ночью летают над всем городом в поисках добычи.

Эксперты уверены, что в скором времени сова вернется в свои коренные места, так как там более приспособлен для них «рацион».