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В Петербурге пожарные спасли вмерзшую в лед чайку

Вчера, 21:02

В Санкт-Петербурге первый день весны был отмечен чрезвычайным происшествием со счастливым и трогательным исходом. Пожарный расчет спас чайку, которая вмерзла в лед Фонтанки неподалеку от летнего сада.

Сегодня днем в Петербурге прохожие обратили внимание на крупную чайку, которая билась о лед в безуспешных попытках взлететь. Так как добраться до птицы без специального снаряжения не представлялось возможным, люди позвонили в спасательную службу города. Через несколько минут к месту происшествия прибыл пожарный расчет.

Спасатели выдвинули лестницу, спустились к реке с набережной и подошли к птице. Чтобы вызволить чайку из ловушки, пришлось обрубать лед топором. Вскоре птица была спасена. Ее со всеми предосторожностями отнесли в машину, а затем отвезли в ветеринарную клинику. По словам «айболитов», с птицей все будет в порядке, тяжелых повреждений она не получила. Как говорят орнитологи, такие неприятности иногда случаются с чайками и водоплавающими птицами, которые, забыв об осторожности, устраиваются на ночь на льду.


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