Путин рассказал о плане борьбы со смогом и чёрным снегом

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Путин во время послания Федеральному Собранию рассказал о планах борьбы со смогом и чёрным снегом. По словам российского президента, в Череповце и Новокузнецке граждане уже из-за смога не видят солнца, а в Красноярске идёт чёрный снег. Поэтому необходимо стремиться к высоким стандартам экологии.

Путин заявляет, что в настоящее время огромное количество людей пьёт воду, которая не попадает под установленные нормы. В Новокузнецке и Череповце жители уже длительное время из-за смога не видят солнца, а в Красноярске вообще идёт чёрный снег. Поэтому правительство РФ решило ужесточить нормы к промышленным предприятиям. Это направлено на снижение количества выбросов.

По словам главы РФ, в текущем году новые нормы коснутся 300 предприятий, которые выбрасывают в атмосферу слишком много вредных веществ. А уже в 2021 году нормы будут касаться всех.

Чтобы улучшить экологию, как считает Путин, нужно модернизировать котельные, ТЭЦ, улучшить качество питьевой воды и запустить экологически чистый общественный транспорт.

Также необходимо разобраться со свалками. В прошедшем году волонтёры насчитали больше 20 тысяч таких мест неподалёку от крупных городов.