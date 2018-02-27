МОК припомнили их обещания

Вчера, 17:15

Международный олимпийский комитет обвинили в умалчивании об экологических проблемах после Олимпийских Игр, и припомнили их обещания.

Игорь Честин, руководитель WWF России, заявил, что МОК игнорируют последствия, которые Игры наносят экологии, и никак не реагируют на бездействие чиновников, которые не компенсируют экологический ущерб, хотя обещали это сделать.

Данное письмо было направлено вчера генеральному директору МОК Кристофу де Кепперу. Честин напомнил, что за прошедший период после Олимпиады-2014 в Сочи, так и не были рассмотрены претензии экологов к Минприроде РФ, и если такая тенденция продолжится, то олимпийское движение станет причиной экологической катастрофы.

Он считает, что за экологический ущерб природе Сочи, нанесенный при подготовке к Играм, ответственно именно международное олимпийское движение, ведь строительство при подготовке к Олимпиаде стало началом для последующих вторжений на защищенные территории.

Глава WWF призвал директора МОК лично проконтролировать решение проблем экологии на Сеерном Кавказе.

Он также заявил, что «зеленые» имеют множество претензий к проведению практически всех зимних Игр за последние 10 лет.