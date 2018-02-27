Учёные разработали уровень очистки воды для повторного использования

Сегодня, 06:30

Учёные смогли разработать технологию очистки воды для повторного её использования. Это удалось специалистам, работающим в Кейптауне (ЮАР).

Они полагают, что нехватка пресной воды является в данное время одной из основных угроз. Ряд специалистов полагают, человечество столкнётся с нехваткой данного природного ресурса уже через несколько лет.

Некоторые из специалистов полагают, с недостатком воды мировое сообщество столкнётся уже в апреле нынешнего года.

Австралийские учёные дали жителям своей страны соответствующие рекомендации. Согласно им, предложено ограничение принятия душа в две минуты в сутки. Также не рекомендуется мытьё машин и наполнение водой своих бассейнов.

Помимо того, предложено не использовать стиральные машины и ограничить поливку приусадебных участков.

К данной проблеме подключились также израильские специалисты. Он, признавая нехватку воды в странах третьего мира, предложили её повторную очистку после использования.

Самым сложным является очищение вторичных водных ресурсов от загрязнений, вызванных медицинскими отходами. Традиционные методы очистки не позволяют бороться с ними.