VistaNews.ru


Учёные разработали уровень очистки воды для повторного использования

Сегодня, 06:30

Учёные смогли разработать технологию очистки воды для повторного её использования. Это удалось специалистам, работающим в Кейптауне (ЮАР).

 Они полагают, что нехватка пресной воды является в данное время одной из основных угроз. Ряд специалистов полагают, человечество столкнётся с нехваткой данного природного ресурса уже через несколько лет.

Некоторые из специалистов полагают, с недостатком воды мировое сообщество столкнётся уже в апреле нынешнего года.

Австралийские учёные дали жителям своей страны соответствующие рекомендации. Согласно им, предложено ограничение принятия душа в две минуты в сутки. Также не рекомендуется мытьё машин и наполнение водой своих бассейнов.

Помимо того, предложено не использовать стиральные машины и ограничить поливку приусадебных участков.

К данной проблеме подключились также израильские специалисты. Он, признавая нехватку воды в странах третьего мира, предложили её повторную очистку после использования.

Самым сложным является очищение вторичных водных ресурсов от загрязнений, вызванных медицинскими отходами. Традиционные методы очистки не позволяют бороться с ними.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.