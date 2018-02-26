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В Казани власти обещают решить проблему вони от очистных сооружений

Сегодня, 10:41

В Казани местные власти обещают к маю месяцу решить проблему вони, исходящей от очистных сооружений. Работы по строительству конструкций для устранения проблемы выполнены на 30%.

На сегодняшний день казанские власти занимаются устранением проблем, связанных с неприятным запахом от биологических очистных сооружений канализации. Специалисты ведут работы по строительству конструкций, мероприятия выполнены на 30%. Всего планируется укрыть колпаками 25 объектов на территории площадью в 20 тысяч квадратных метров. На реализацию проекта намерены потратить 573 миллиона рублей.

Параллельно ведется строительство КНС «Заречная» и уже созданы пять новых камер, всего их будет семь штук. Также сооружены три тоннеля с протяжностью в триста метров и проводят постройку наружных сетей снабжения электричеством.


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