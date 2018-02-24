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Путин поручил Медведеву разработать план по улучшению экологии Красноярска

Вчера, 17:24

Президент России Владимир Владимирович Путин поручил премьер министру разработать к лету 2018 года план по улучшению экологии в Красноярском крае. Это поручение было опубликовано на сайте Кремля.

Сообщается, что премьер-министр РФ Дмитрий Анатольевич Медведев должен совместно с правительством Красноярского края разработать план по улучшению экологии к 15 июня этого года.

Стоит отметить, что подобная инициатива, вероятнее всего, связана с тем, что в Красноярском крае только за 2017 год шесть раз был введен режим неблагоприятных метеоусловий.

Также из-за выброса смога в атмосферу многие жители жаловались на неприятные запахи и затрудненное дыхание. Скорее всего, источником смога стали выхлопные газы и «бесконечные» выбросы отходов на предприятиях.


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