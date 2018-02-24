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В центре Красноярска датчики экологов зашкаливают от загрязнения

Сегодня, 10:07

Сегодня утром, 24 февраля, в центре Красноярске экологи провели анализ проб воздуха. Датчики активистов проекта «Красноярск небо» зашкаливают от загрязнения воздуха, норма превышена в 10 раз.

 Активисты-экологи узнали, что в центральной части города Красноярска преимущественно загрязненный воздух. Информация получена от датчика проверки, который указал на наличие 90 мкг выбросов в воздух. К слову, норма равна отметке в 25 мкг. Исходя из точных замеров на отдельных улицах города, показатели поразили активистов. Так, на улице Ады Лебедевой 100 мкг, на Перенсона — 98 мкг, на Железнодорожников - 237 мкг. Ситуация с выбросами в воздух в городе обстоит особо остро, поскольку государственной регулировки вопроса нет на данный смомент.

Однако накануне активист Игорь Шпехт получил по рассылке документ с подписью президента Путина, который предусматривает контроль за экологической системой в регионе и открытие госпрограммы.


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